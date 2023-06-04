Кількість збитих вночі «шахедів» уточнив Генштаб ЗСУ

Українські військові в ніч на 4 червня збили шість «шахедів», фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n183769-kilkist-zbytyh-vnochi-shahediv-utochnyv-genshtab-zsu.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 червня, атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 та іранськими ударними БПЛА «Shahed-136/131».

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У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ наводяться уточнені дані щодо кількості задіяних у цій атаці та ліквідованих безпілотників.

За уточненою інформацією, росіяни запустили:

шість крилатих ракет Х-101/Х-555, чотири з яких було знищено силами ППО України;

вісім ударних БПЛА Shahed-136/131, з яких сили ППО знищили шість.

Загалом протягом цієї доби ворог завдав сім ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура, — зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, цієї ночі українські прикордонники збили над Сумською та Чернігівською областями три «шахеди».