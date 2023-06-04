Уламки збитого «шахеда», фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n183763-try-shahedy-zbyly-prykordonnyky-v-nich-na-4-chervnya-foto.html

Ракурс

Українські прикордонники в ніч на сьогодні, 4 червня, збили в небі над над Чернігівщиною та Сумщиною кілька дронів-камікадзе типу «Шахед».

.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Перший смертоносний дрон збили над Чернігівщиною, другий — над Сумщиною. Зараз тривають пошуки можливого місця падіння третього безпілотника, який після ураження пролетів ще кілька сотень метрів, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 4 червня рашисти атакували Україну п’ятьма ударними БПЛА іранського виробництва, які запускали з Брянської області. Три з них вдалося збити. Також ворожа авіація випустила шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з району Каспію.