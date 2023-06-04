Повітряні сили ЗСУ розповіли подробиці нічної ракетної атаки. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n183750-podrobyci-nichnoyi-raketnoyi-ataky-rozpovily-v-zsu-infografika.html

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Армія країни-агресора росії вночі 4 червня атакувала територію України ракетами та безпілотниками.

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З 1.00 по 4.00 год ворог застосував п’ять ударних БПЛА іранського виробництва Shahed-136/131, які запускав з Брянської області. Також шість стратегічних бомбардувальників Ту-95мс випустили шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з району Каспію. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Однак українська ППО спрацювала професійно. Так, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил було знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

Нагадаємо, загарбники рф ввечері 3 червня завдали ракетного удару по Підгородненській громаді, що біля Дніпра. Були зруйновані житлові будинки, а під завалами опинилися люди. Загинула дворічна дитина, ще 22 осіб дістали поранення. До лікарень госпіталізували 17 осіб.