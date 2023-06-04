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Обломки сбитого «шахеда», фото: ГПСУ
Три «шахеда» сбили пограничники в ночь на 4 июня (ФОТО)https://racurs.ua/n183763-tri-shaheda-sbili-pogranichniki-v-noch-na-4-iunya-foto.htmlРакурс
Українські прикордонники в ніч на сьогодні, 4 червня, збили в небі над над Чернігівщиною та Сумщиною кілька дронів-камікадзе типу «Шахед».
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Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Перший смертоносний дрон збили над Чернігівщиною, другий — над Сумщиною. Зараз тривають пошуки можливого місця падіння третього безпілотника, який після ураження пролетів ще кілька сотень метрів, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 4 червня рашисти атакували Україну п’ятьма ударними БПЛА іранського виробництва, які запускали з Брянської області. Три з них вдалося збити. Також ворожа авіація випустила шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з району Каспію.
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