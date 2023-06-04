Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обломки сбитого «шахеда», фото: ГПСУ

Три «шахеда» сбили пограничники в ночь на 4 июня (ФОТО)

4 июн 2023, 15:40
999

Українські прикордонники в ніч на сьогодні, 4 червня, збили в небі над над Чернігівщиною та Сумщиною кілька дронів-камікадзе типу «Шахед».


.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Перший смертоносний дрон збили над Чернігівщиною, другий — над Сумщиною. Зараз тривають пошуки можливого місця падіння третього безпілотника, який після ураження пролетів ще кілька сотень метрів, — вказано в повідомленні.

Уламки збитого «шахеда», фото: ДПСУ

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 4 червня рашисти атакували Україну п’ятьма ударними БПЛА іранського виробництва, які запускали з Брянської області. Три з них вдалося збити. Також ворожа авіація випустила шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з району Каспію.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров