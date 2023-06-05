СМИ сообщили о визите "кадыровцев" в Грузию - колонизация Грузии

https://racurs.ua/n183777-smi-soobschili-o-vizite-kadyrovcev-v-gruziu-video.html

Ракурс

У соцмережах поширили відео, на яких видно пересування по Грузії ескорту з російськими номерами, які належить чеченському бізнесмену Асланбеку Ахметханову з оточення воєнного злочинця рамзана кадирова.

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Грузинський опозиційний телеканал «Мтаварі» опублікував відеокадри кортежу машин, який помітили біля села Натахтарі. Пізніше в соцмережах опублікували фотографію цих авто у Батумі.

Люди одного з внутрішніх васалів російської влади відвідали іншого васала на території, де вони досі контролюють апарат безпеки. Цей факт тривожний, але не дивовижний, — так оцінив візит «кадирівців» до Батумі очільник політсили «Європейська Грузія» Гіга Бокерія.

Як пише сайт «Кавказ.Реалії», про ймовірну поїздку оточення рамзана кадирова до Туреччини також 31 травня заявили в чеченських опозиційних телеграм-каналах. Через день командир полку поліції імені Ахмата Кадирова Замід Чалаєв опублікував скріншот позначеного на карті готелю Concorde De Luxe Resort у турецькій Антальї, імовірно натякаючи на свою присутність там.