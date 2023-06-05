Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗМІ повідомили про візит “кадирівців” до Грузії — колонізація Грузії

ЗМІ повідомили про візит «кадирівців» до Грузії (ВІДЕО)

5 чер 2023, 09:20
999

У соцмережах поширили відео, на яких видно пересування по Грузії ескорту з російськими номерами, які належить чеченському бізнесмену Асланбеку Ахметханову з оточення воєнного злочинця рамзана кадирова.


.

Грузинський опозиційний телеканал «Мтаварі» опублікував відеокадри кортежу машин, який помітили біля села Натахтарі. Пізніше в соцмережах опублікували фотографію цих авто у Батумі.

Люди одного з внутрішніх васалів російської влади відвідали іншого васала на території, де вони досі контролюють апарат безпеки. Цей факт тривожний, але не дивовижний, — так оцінив візит «кадирівців» до Батумі очільник політсили «Європейська Грузія» Гіга Бокерія.

Як пише сайт «Кавказ.Реалії», про ймовірну поїздку оточення рамзана кадирова до Туреччини також 31 травня заявили в чеченських опозиційних телеграм-каналах. Через день командир полку поліції імені Ахмата Кадирова Замід Чалаєв опублікував скріншот позначеного на карті готелю Concorde De Luxe Resort у турецькій Антальї, імовірно натякаючи на свою присутність там.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів