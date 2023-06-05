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Штурмова бригада ЗСУ танками очистила лісосмугу від росіян під Бахмутом
Штурмова бригада ЗСУ танками очистила лісосмугу від росіян під Бахмутом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183775-shturmova-brygada-zsu-tankamy-ochystyla-lisosmugu-vid-rosiyan-pid-bahmutom-video.htmlРакурс
Бої на Бахмутському напрямку показали воїни Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, сформованої на базі підрозділу територіальної оборони «Азов». Захисники України розкрили деталі успішних контратакувальних дій бригади.
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Рознесли «посадку», де розташувалися окупанти. Робота танків Третьої штурмової бригади під час штурму позицій ворога. Бахмутський напрямок, — йдеться у повідомленні бригади.
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