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Штурмова бригада ЗСУ танками очистила лісосмугу від росіян під Бахмутом

Штурмова бригада ЗСУ танками очистила лісосмугу від росіян під Бахмутом (ВІДЕО)

5 чер 2023, 08:58
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Бої на Бахмутському напрямку показали воїни Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, сформованої на базі підрозділу територіальної оборони «Азов». Захисники України розкрили деталі успішних контратакувальних дій бригади.


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Рознесли «посадку», де розташувалися окупанти. Робота танків Третьої штурмової бригади під час штурму позицій ворога. Бахмутський напрямок, — йдеться у повідомленні бригади.

Джерело: Ракурс


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