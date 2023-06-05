Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Штурмовая бригада ВСУ танками очистила лесополосу от россиян под Бахмутом

Штурмовая бригада ВСУ танками очистила лесополосу от россиян под Бахмутом (ВИДЕО)

5 июн 2023, 08:58
999

Бої на Бахмутському напрямку показали воїни Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, сформованої на базі підрозділу територіальної оборони «Азов». Захисники України розкрили деталі успішних контратакувальних дій бригади.


.

Рознесли «посадку», де розташувалися окупанти. Робота танків Третьої штурмової бригади під час штурму позицій ворога. Бахмутський напрямок, — йдеться у повідомленні бригади.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров