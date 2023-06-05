Ракурсhttps://racurs.ua/
Штурмовая бригада ВСУ танками очистила лесополосу от россиян под Бахмутом
Штурмовая бригада ВСУ танками очистила лесополосу от россиян под Бахмутом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183775-shturmovaya-brigada-vsu-tankami-ochistila-lesopolosu-ot-rossiyan-pod-bahmutom-video.htmlРакурс
Бої на Бахмутському напрямку показали воїни Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, сформованої на базі підрозділу територіальної оборони «Азов». Захисники України розкрили деталі успішних контратакувальних дій бригади.
.
Рознесли «посадку», де розташувалися окупанти. Робота танків Третьої штурмової бригади під час штурму позицій ворога. Бахмутський напрямок, — йдеться у повідомленні бригади.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...