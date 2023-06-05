Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне активизировали распространение фейков о якобы контрнаступлении — ВСУ
Россияне активизировали распространение фейков о якобы контрнаступлении — ВСУhttps://racurs.ua/n183779-rossiyane-aktivizirovali-rasprostranenie-feykov-o-yakoby-kontrnastuplenii-vsu.htmlРакурс
У Збройних силах України заявили, що росіяни активізували поширення фейків про нібито «наступ» Сил оборони. У заяві наголосили, що достовірну інформацію варто черпати лише з офіційних джерел.
.
Про це повідомляє управління Стратегічних комунікацій ЗСУ.
Воїни вказали, що окупанти активізували свої інформаційно-психологічні операції — російські пропагандисти планують посилити поширення повідомлень про дії ЗСУ.
Для деморалізації та дезінформації українців ворог поширюватиме фейки про контрнаступ, його напрямки та втрати українських воїнів.
Навіть якщо контрнаступу і немає. Для цього заготовлено старі відео та фото, які показують підбиту техніку загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...