Росіяни активізували поширення фейків про нібито контрнаступ — ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n183779-rosiyany-aktyvizuvaly-poshyrennya-feykiv-pro-nibyto-kontrnastup-zsu.html

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У Збройних силах України заявили, що росіяни активізували поширення фейків про нібито «наступ» Сил оборони. У заяві наголосили, що достовірну інформацію варто черпати лише з офіційних джерел.

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Про це повідомляє управління Стратегічних комунікацій ЗСУ.

Воїни вказали, що окупанти активізували свої інформаційно-психологічні операції — російські пропагандисти планують посилити поширення повідомлень про дії ЗСУ.

Для деморалізації та дезінформації українців ворог поширюватиме фейки про контрнаступ, його напрямки та втрати українських воїнів.

Навіть якщо контрнаступу і немає. Для цього заготовлено старі відео та фото, які показують підбиту техніку загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.