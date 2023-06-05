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Ракурс
Росіяни активізували поширення фейків про нібито контрнаступ — ЗСУ

Росіяни активізували поширення фейків про нібито контрнаступ — ЗСУ

5 чер 2023, 09:58
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У Збройних силах України заявили, що росіяни активізували поширення фейків про нібито «наступ» Сил оборони. У заяві наголосили, що достовірну інформацію варто черпати лише з офіційних джерел.


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Про це повідомляє управління Стратегічних комунікацій ЗСУ.

Воїни вказали, що окупанти активізували свої інформаційно-психологічні операції — російські пропагандисти планують посилити поширення повідомлень про дії ЗСУ.

Для деморалізації та дезінформації українців ворог поширюватиме фейки про контрнаступ, його напрямки та втрати українських воїнів.

Навіть якщо контрнаступу і немає. Для цього заготовлено старі відео та фото, які показують підбиту техніку загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.

Джерело: Ракурс


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