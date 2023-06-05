Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни активізували поширення фейків про нібито контрнаступ — ЗСУ
Росіяни активізували поширення фейків про нібито контрнаступ — ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n183779-rosiyany-aktyvizuvaly-poshyrennya-feykiv-pro-nibyto-kontrnastup-zsu.htmlРакурс
У Збройних силах України заявили, що росіяни активізували поширення фейків про нібито «наступ» Сил оборони. У заяві наголосили, що достовірну інформацію варто черпати лише з офіційних джерел.
.
Про це повідомляє управління Стратегічних комунікацій ЗСУ.
Воїни вказали, що окупанти активізували свої інформаційно-психологічні операції — російські пропагандисти планують посилити поширення повідомлень про дії ЗСУ.
Для деморалізації та дезінформації українців ворог поширюватиме фейки про контрнаступ, його напрямки та втрати українських воїнів.
Навіть якщо контрнаступу і немає. Для цього заготовлено старі відео та фото, які показують підбиту техніку загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...