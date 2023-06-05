Власти рф не координируют действия и не знают, как реагировать на события в Белгородщине – ISW

https://racurs.ua/n183780-vlasti-rf-ne-koordiniruut-deystviya-i-ne-znaut-kak-reagirovat-na-sobytiya-v-belgorodschine-isw.html

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Американський «Інститут вивчення війни» (ISW) вказує, що в росії на різних щаблях влади не узгоджують дій і не знають, як реагувати на події в Бєлгородській області.

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«Російський добровольчий корпус» (РДК) та «Легіон Свободи росії» (ЛСР) 4 червня здійснили черговий обмежений рейд до Бєлгородської області і продовжують діяти у прикордонному російському населеному пункті. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив, що в Новій Таволжанці точаться бої, хоча оборонне відомство рф стверджує про відступ добровольців.

За повідомленням пропагандистських блогерів, диверсійно-розвідувальна група з 20 осіб увійшла в Нову Таволжанку і залишалася там. Експерти також повідомляють, що Гладков відповів на вимогу РДК і ЛНР провести переговори про обмін захопленими російськими військовополоненими. Спочатку він погодився на зустріч, а потім відмовився.

Суперечливі повідомлення з офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та очевидне особисте рішення Гладкова відповісти на дії РДК і ЛСР свідчать про те, що міноборони рф і Гладков не координують свої дії у відповідь на рейди, — йдеться в огляді.

Також залишається незрозумілим, чи організовує російська влада евакуацію у відповідь на ці дії. ISW вказує, що обмежені рейди та обстріли кордону в Бєлгородській області все частіше стають центром критики на адресу російського військового керівництва.