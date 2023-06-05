ВСУ 15 раз атаковали сосредоточение личного состава и техники рф – Генштаб

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Збройні сили України за минулу добу завдали з повітря 15 ударів по районах зосередження особового ворожого складу, уразили чотири склади боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та чотири станції РЕБ.

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Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, оприлюдненому 5 червня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та чотири станції радіоелектронної боротьби противника, — йдеться у повідомленні.

Захисники України знищили шість ворожих розвідувальних безпілотників.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень, — вказали у Генштабі.

Там додали, що загалом впродовж минулої доби російські окупанти завдали 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснили 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. На Авдіївському напрямку росіяни наступальних дій не проводили. На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. На Шахтарському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.