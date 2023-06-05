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Стало известно, сколько ракетоносителей вывела рф в Черное море
Стало известно, сколько ракетоносителей вывела рф в Черное мореhttps://racurs.ua/n183783-stalo-izvestno-skolko-raketonositeley-vyvela-rf-v-chernoe-more.htmlРакурс
Скільки ракетоносіїв вивела країна-агресор росія у Чорне море 5 червня, повідомили в Одеські ОВА.
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У Чорному морі — шість ворожих кораблів. По ракетоносіях — без змін. Один з вісьмома «Калібрами» на борту, — повідомив у Телеграм спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Раніше вранці Братчук повідомляв про один ворожий ракетоносій у морі з можливим залпом до восьми «Калібрів». Загальний склад угруповання чф на бойовому чергуванні — 10 одиниць.
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