Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Стало відомо, скільки ракетоносіїв вивела рф у Чорне море

Стало відомо, скільки ракетоносіїв вивела рф у Чорне море

5 чер 2023, 11:25
999

Скільки ракетоносіїв вивела країна-агресор росія у Чорне море 5 червня, повідомили в Одеські ОВА.


.

У Чорному морі — шість ворожих кораблів. По ракетоносіях — без змін. Один з вісьмома «Калібрами» на борту, — повідомив у Телеграм спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Раніше вранці Братчук повідомляв про один ворожий ракетоносій у морі з можливим залпом до восьми «Калібрів». Загальний склад угруповання чф на бойовому чергуванні — 10 одиниць.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів