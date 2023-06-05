ГУР — Проект Black Box уже нанес рф ущерб более чем на 700 млн долларов

https://racurs.ua/n183784-gur-proekt-black-box-uje-nanes-rf-uscherb-bolee-chem-na-700-mln-dollarov.html

Ракурс

Black Box — спільний таємний проект Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» та блогера Ігоря Лаченкова продемонстрував результати.

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Лише впродовж останнього місяця Black Box завдав окупантам збитків на понад 700 млн дол. Результати роботи Black Box можна побачити на багатьох об'єктах воєнних злочинців росії, які перебувають як на тимчасово окупованій, так і ворожій території.

Протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проекту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях.