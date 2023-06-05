Добровольцы рф уничтожили два танка, БМП-3 и БРДМ у КПП «Шебекино» - видео

https://racurs.ua/n183786-dobrovolcy-rf-unichtojili-dva-tanka-bmp-3-i-brdm-u-kpp-shebekino-video.html

Ракурс

Російські добровольці, які зайшли на територію рф, продемонстрували відео знищення військової техніки країни-агресора.

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Цієї ночі Легіон «Свобода росії», використавши дрони, знищив 2 танки, 1 БМП-3 та 1 БРДМ у районі КПП «Шебекіно», — повідомив 5 червня у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

«Російський добровольчий корпус» (РДК) та «Легіон Свободи росії» (ЛСР) 4 червня здійснили черговий обмежений рейд до Бєлгородської області і продовжують діяти у прикордонному російському населеному пункті. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив, що в Новій Таволжанці точаться бої, хоча оборонне відомство рф стверджує про відступ добровольців.

Раніше американський «Інститут вивчення війни» (ISW) вказав, що в росії на різних щаблях влади не узгоджують дій і не знають, як реагувати на події в Бєлгородській області. За повідомленням пропагандистських блогерів, диверсійно-розвідувальна група з 20 осіб увійшла в Нову Таволжанку і залишалася там.