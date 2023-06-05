"Вагнеровцы" взяли в плен подполковника рф

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Конфлікти між регулярними військами росії та ПВК «Вагнера» євгена пригожина існують, про що свідчить взяття у полон російського підполковника. Ця подія й інші показують те, що агресор рухається до фрагментації своїх силових структур і всієї країни.

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За словами екс-заступника голови Служби безпеки України Віктора Ягуна, пригожин наразі «заробляє собі політичні бали», показуючи неспроможність російської армії виконувати ті чи інші зобов’язання.

Насправді такі сутички були вже давно, вони пов’язані з самими звичайними ревнощами. Тому що «вагнерівці» краще забезпечувалися, краще фінансуються. Їх постійно показують по ТБ, про них говорять як про «героїв». А збройні сили росії на цьому фоні виглядають ну дуже непривабливо, — пояснює Ягун.

Він звернув увагу, що конфлікти в окупантів були завжди: між «вагнерівцями» і «кадирівцями», між «кадирівцями» і умовними «мобіками» тощо.

Все це в комплексі говорить про те, що немає тої армії про яку вони там всім розказували по телебаченню. Немає нормального командування, єдиного розуміння, що вони роблять і як їм вчиняти, — зазначив Ягун.

Колишній заступник голови СБУ не виключає, що після зовнішніх конфліктів власник ПВК «Вагнера» може переключитися на внутрішні.

Пригожин зараз розуміє, що він на фронті нічого не може спіймати. Він фактично виводить свої підрозділи в тил. Намагається їх переформатувати, підготувати, вилікувати і якось доповнити й готуватися до внутрішніх конфліктів. Тому що зовнішні його не цікавлять, — вважає Ягун.

За словами експерта, все що ватажок «вагнерівців» міг взяти від зовнішніх конфліктів, він вже взяв. Ягун наголосив, все це говорить про те, що між російською регулярною армією і найманцями Пригожина дійсно є конфлікти.