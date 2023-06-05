Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Польская гаубица «Краб» снесла крышу российской ББМ

Польская гаубица «Краб» снесла башню российской ББМ (ВИДЕО)

5 июн 2023, 13:58
999

Воїни 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить Сухопутних військ Збройних сил України, знищили російську військову техніку.


.

Коли у російської ББМ зриває дах від привітання «Краба» 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича, — йдеться у повідомленні.

Воїни ЗСУ для ліквідації техніки рф використали польську самохідну гаубицю калібру 155 мм AHS Krab.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров