Воїни 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить Сухопутних військ Збройних сил України, знищили російську військову техніку.

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Коли у російської ББМ зриває дах від привітання «Краба» 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича, — йдеться у повідомленні.