Ракурсhttps://racurs.ua/
Польская гаубица «Краб» снесла крышу российской ББМ
Польская гаубица «Краб» снесла башню российской ББМ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183790-polskaya-gaubica-krab-snesla-bashnu-rossiyskoy-bbm-video.htmlРакурс
Воїни 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить Сухопутних військ Збройних сил України, знищили російську військову техніку.
.
Коли у російської ББМ зриває дах від привітання «Краба» 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича, — йдеться у повідомленні.
Воїни ЗСУ для ліквідації техніки рф використали польську самохідну гаубицю калібру 155 мм AHS Krab.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...