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Польська гаубиця “Краб” знесла дах російській ББМ
Польська гаубиця «Краб» знесла дах російській ББМ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183790-polska-gaubycya-krab-znesla-dah-rosiyskiy-bbm-video.htmlРакурс
Воїни 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить Сухопутних військ Збройних сил України, знищили російську військову техніку.
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Коли у російської ББМ зриває дах від привітання «Краба» 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича, — йдеться у повідомленні.
Воїни ЗСУ для ліквідації техніки рф використали польську самохідну гаубицю калібру 155 мм AHS Krab.
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