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Ракурс
Польська гаубиця “Краб” знесла дах російській ББМ

Польська гаубиця «Краб» знесла дах російській ББМ (ВІДЕО)

5 чер 2023, 13:58
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Воїни 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить Сухопутних військ Збройних сил України, знищили російську військову техніку.


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Коли у російської ББМ зриває дах від привітання «Краба» 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича, — йдеться у повідомленні.

Воїни ЗСУ для ліквідації техніки рф використали польську самохідну гаубицю калібру 155 мм AHS Krab.

Джерело: Ракурс


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