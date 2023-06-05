Возле «Азовстали» в Мариуполе раздался взрыв, работает ПВО

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У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області стався гучний вибух районі заводу «Азовсталь». Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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В районі Азовсталі сильний вибух! Також зафіксовано роботу ППО! — написав він.

Андрющенко також виклав скріни листування у місцевих пабликах, з яких видно, що колаборанти та шанувальники «руського миру» не на жарт стривожені подією.

При цьому в соцмережах «гуляють» одразу кілька версій того, чому в Маріуполі було «дуже голосно».

Насправді зафіксовано роботу ППО прямо з житлового масиву на правому березі Кальміуса навпроти «Азовсталі». Для початку, — написав радник мера, показавши фото з місця.

Також за даними Андрющенка, на «Азовсталь» «вже погнали перші швидкі».

Нагадаємо, Маріуполь окуповано практично від початку російського вторгнення в Україну. З останнього — вибухи на «Азовсталі» сталися і наприкінці травня 2023 року.