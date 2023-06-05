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Возле «Азовстали» в Мариуполе раздался взрыв, работает ПВО
Возле «Азовстали» в Мариуполе раздался взрыв, работает ПВО (ФОТО)https://racurs.ua/n183793-vozle-azovstali-v-mariupole-razdalsya-vzryv-rabotaet-pvo-foto.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області стався гучний вибух районі заводу «Азовсталь». Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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В районі Азовсталі сильний вибух! Також зафіксовано роботу ППО! — написав він.
Андрющенко також виклав скріни листування у місцевих пабликах, з яких видно, що колаборанти та шанувальники «руського миру» не на жарт стривожені подією.
При цьому в соцмережах «гуляють» одразу кілька версій того, чому в Маріуполі було «дуже голосно».
Насправді зафіксовано роботу ППО прямо з житлового масиву на правому березі Кальміуса навпроти «Азовсталі». Для початку, — написав радник мера, показавши фото з місця.
Також за даними Андрющенка, на «Азовсталь» «вже погнали перші швидкі».
Нагадаємо, Маріуполь окуповано практично від початку російського вторгнення в Україну. З останнього — вибухи на «Азовсталі» сталися і наприкінці травня 2023 року.
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