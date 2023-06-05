Силы обороны на некоторых направлениях переходят к наступательным действиям — Малярhttps://racurs.ua/n183798-sily-oborony-na-nekotoryh-napravleniyah-perehodyat-k-nastupatelnym-deystviyam-malyar.htmlРакурс
Українські військові продовжують оборону, яку розпочали 24 лютого 2022 року — у день початку повномасштабного російського вторгнення.
Про це сьогодні, 5 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій, — наголосила вона.
За словами Маляр, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок.
Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції", — зазначила вона.
На півдні — ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення, — додала Маляр.
Також заступник міністра прокоментувала ситуацію із активно поширюваною зараз росіянами інформацією про нібито перебіг українського контрнаступу.
Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку, — наголошує Маляр.