ВСУ уже почти полтора года противостоят полномасштабному российскому вторжению, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n183798-sily-oborony-na-nekotoryh-napravleniyah-perehodyat-k-nastupatelnym-deystviyam-malyar.html

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Українські військові продовжують оборону, яку розпочали 24 лютого 2022 року — у день початку повномасштабного російського вторгнення.

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Про це сьогодні, 5 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій, — наголосила вона.

За словами Маляр, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок.

Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції", — зазначила вона.

На півдні — ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення, — додала Маляр.

Також заступник міністра прокоментувала ситуацію із активно поширюваною зараз росіянами інформацією про нібито перебіг українського контрнаступу.