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Армия рф укрепляет оборону и нервничает перед контрнаступлением ВСУ — Гуменюк
Армия рф укрепляет оборону и нервничает перед контрнаступлением ВСУ — Гуменюкhttps://racurs.ua/n183789-armiya-rf-ukreplyaet-oboronu-i-nervnichaet-pered-kontrnastupleniem-vsu-gumenuk.htmlРакурс
Армія росії морально виснажені довготривалим очікуванням українського контрнаступу. Вони постійно переміщуються та панікують. Про це повідомила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
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Рашисти не знають, на якому напрямку відбудеться наш контрнаступ і тримають 450 км фронту на ділянці нашої відповідальності в постійному напруженні. Крім того, в окупантів викликає серйозне хвилювання те, що наші дії й пропаганда доходять до глибокого тилу в Криму, — сказала вона.
Гуменюк зазначила, що Збройні сили України постійно спостерігають маневри окупантів. Вони нервуються та не залишаються в одному конкретному місці. Ворог постійно укріплює оборонні споруди, в деяких випадках вдається до дезертирства. Сьогодні вночі ворог завдав потужного удару по житлових кварталах Херсона з мінометів та запальних снарядів.
Вони дотримуються своєї тактики, хоча б раз на день обстрілюючи морські шляхи. Час від часу вдаються до обстрілів Очаківської й Куцурубської громади з Кінбурнської коси, — додала вона.
На додаток до цього росіяни вдаються до тактики прикриття місцевим населенням, розташовуючи озброєння безпосередньо в приватних подвір’ях.
Вони відпрацьовують по цілі, а потім швидко покидають місцевість, оскільки розуміють, що така поїздка може стати «білетом в один кінець» — наші Сили безпеки та оборони чатують на терористів, — додала Гуменюк.
Нагадаємо, заступник міністра оборони Ганна Маляр попросила українців не обговорювати дії військових, адже «плани люблять тишу».
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