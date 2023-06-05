Армія рф укріплює оборону і нервує перед контрнаступом ЗСУ — Гуменюк

https://racurs.ua/ua/n183789-armiya-rf-ukripluie-oboronu-i-nervuie-pered-kontrnastupom-zsu-gumenuk.html

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Армія росії морально виснажені довготривалим очікуванням українського контрнаступу. Вони постійно переміщуються та панікують. Про це повідомила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Рашисти не знають, на якому напрямку відбудеться наш контрнаступ і тримають 450 км фронту на ділянці нашої відповідальності в постійному напруженні. Крім того, в окупантів викликає серйозне хвилювання те, що наші дії й пропаганда доходять до глибокого тилу в Криму, — сказала вона.

Гуменюк зазначила, що Збройні сили України постійно спостерігають маневри окупантів. Вони нервуються та не залишаються в одному конкретному місці. Ворог постійно укріплює оборонні споруди, в деяких випадках вдається до дезертирства. Сьогодні вночі ворог завдав потужного удару по житлових кварталах Херсона з мінометів та запальних снарядів.

Вони дотримуються своєї тактики, хоча б раз на день обстрілюючи морські шляхи. Час від часу вдаються до обстрілів Очаківської й Куцурубської громади з Кінбурнської коси, — додала вона.

На додаток до цього росіяни вдаються до тактики прикриття місцевим населенням, розташовуючи озброєння безпосередньо в приватних подвір’ях.

Вони відпрацьовують по цілі, а потім швидко покидають місцевість, оскільки розуміють, що така поїздка може стати «білетом в один кінець» — наші Сили безпеки та оборони чатують на терористів, — додала Гуменюк.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Ганна Маляр попросила українців не обговорювати дії військових, адже «плани люблять тишу».