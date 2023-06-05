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Ракурс
Последствия российского обстрела, фото: Олег Синегубов

Рашисты «смерчами» обстреляли Балаклею (ФОТО)

5 июн 2023, 21:32
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Російські загарбники з реактивних систем залпового вогню «Смерч» вдарили по місту Балаклія Ізюмського району Харківської області.


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Про це сьогодні, 5 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії із РСЗВ «Смерч». За інформацією медиків екстреної допомоги, зараз вже 9 поранених, з них 3 — у важкому стані, — зазначив Синєгубов.

Чиновник наголошує - росіяни вдарили по приватному сектору, де є виключно цивільна інфраструктура.

У прес-службі Харківської обласної прокуратури зазначають, що обстріл було здійснено близько 17:45. Загиблий — 57-річний цивільний чоловік. Дев’ять людей отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та гаражі.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу, фото: Олег Синєгубов

Наслідки російського обстрілу, фото: Харківська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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