Появился спутниковый снимок разрушенной дамбы Каховской ГЭС

https://racurs.ua/n183808-veroyatnye-posledstviya-vzryva-kahovskoy-ges-ozvuchili-v-ofise-prezidenta-foto-video.html

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Володимир Зеленський проводить уранці 6 червня екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони України у зв’язку з вибухом дамби Каховського водосховища.

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Тим часом з’явились кадри, які свідчать, що вже затоплює Нову Каховку.

На Каховській ГЕС зруйновано 11 із 28 прольотів. За даними екстрених служб, у зону затоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

За даними ЗМІ, окрім греблі, росіяни підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

За інформацією місцевого жителя мешканця Каховки, який виїхав на підконтрольну Україні територію, був лише один вибух, а далі Каховська ГЕС «посипалася як картковий дім». Він розповів це УП.

За його словами, затоплення великі, у Корсунці вода вже в центрі, а «прибережні райони змиває".

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає - близько 15 см за годину, повідомляє голова Нікопольської РДА Євтушенко. Він закликав людей зробити максимально можливі запаси питної і технічної води.

За словами голови ОВА критичного рівня вода досягне через п’ять годин, тобто приблизно о 12.00 6 червня.

Тим часом російські пропагандисти стверджують, що прильотів по Каховській ГЕС не було. Нібито гребля не витримала пошкоджень, які їй були завдані раніше.

Ймовірні наслідки підриву Каховської ГЕС озвучили в Офісі президента:

знищення населених пунктів та біосфери;

Крим залишиться без води;

ризики для ЗАЕС через можливі проблеми з водним охолодженням реакторів.

Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника ОП України Зарівна

В Херсоні з метою безпеки знеструмили мікрорайон Корабел. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко. Незабаром в мікрорайоні відключать і газопостачання.