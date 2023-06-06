Подтопленая Новая Каховка. Фото: Андрей Цаплиенко

https://racurs.ua/n183813-na-pravom-beregu-hersonschiny-v-kriticheskoy-zone-okazalis-16-tys-chelovek-ova.html

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У Херсонській області майже 16 тис. осіб опинились у критичній зоні затоплення правого берега Дніпра через підрив окупантами Каховської ГЕС.

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Станом на ранок 6 червня на Херсонщині частково або повністю підтоплені Тягинка, Львове, Одрадокамʼянка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів Херсонського району. Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив в ефірі національного телемарафону.

За словами очільника ОВА, жителів з небезпечних районів евакуюватимуть автобусами до Херсона, Миколаєва, а звідти — до Одеси, Кропивницького, Києва, Хмельницького та інших міст. О 12.00 на залізничному вокзалі Херсону буде евакуаційний потяг до Миколаєва.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram зазначив, що є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні.

Оцінюємо наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції. Через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена, — додав очільник уряду.

Нагадаємо, в Офісі президента заявляли, що підрив Каховської ГЕС може призвести до знищення населених пунктів та біосфери, а окупований Крим залишиться без води. Крім того, є ризики для ЗАЕС через можливі проблеми з водним охолодженням реакторів.