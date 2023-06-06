Россияне взорвали Каховскую ГЭС. Фото:

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Російські окупанти в паніці підірвали греблю Каховського водосховища.

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Цей воєнний злочин ворог здійснив 6 червня близько 2.30 ночі, чим створив смертельну небезпеку для українців у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче Каховського водосховища. Це беззаперечний акт екоциду, вплив якого виходить далеко за межі України та зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Через підрив греблі посилюється загроза ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність прудів-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.

Цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил безпеки та оборони. Він стане вагомим доказом на міжнародному трибуналі, який безсумнівно очікує на кожного причетного до здійснення воєнних злочинів на території України, — зазначили в ГУР.

У розвідці нагадали, що у квітні 2022 року росіяни додатково мінували шлюзи та опори. На самій греблі ворог встановлював тентовані вантажівки з вибухівкою.

Нагадаємо, в компанії «Укргідроенерго» заявили, що підрив машинної зали зсередини призвів до повної руйнації Каховської ГЕС й після цього станція відновленню не підлягає. Попередній прогноз передбачає, що спрацювання водосховища очікується впродовж наступних чотирьох днів.