Оккупанты дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Фото:

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Війська росії дистанційно підірвали греблю Каховської гідроелектростанції.

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Окупанти переміщували вибухові речовини та техніку для здійснення дистанційного підриву Каховської ГЕС. Такими доказами володіють українські військові. Про це 6 червня представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону.

Є факти переміщення вибухових речовин, відповідної техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху — такі факти і докази, безумовно є, — зазначив він.

Представник ГУР додав, що точні оцінки щодо потужності вибухівки будуть надані пізніше.

Тим часом видання The Insider з посиланням на відповідну постанову від 30 травня, опубліковану на офіційному інтернет-порталі правової інформації рф, повідомило, що за тиждень до підриву Каховської ГЕС російська влада дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок «воєнних дій» та терактів. Це рішення стосувалося і тимчасово окупованих територій, які країна-агресор вважає «своїми».

Також ЗМІ повідомляють, що перед тим, як зруйнувати ГЕС, росіяни підняли рівень води до рекордних 17,5 м та залишили ворота закритими. Ймовірно, таким чином ворог хотів затопити велику територію, щоб перешкодити ЗСУ проводити контрнаступ.

Нагадаємо, армія росії 6 червня близько 2.30 підірвала греблю Каховської ГЕС, чим створила смертельну небезпеку для українців у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче Каховського водосховища. В «Укргідроенерго» заявили, що станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

В Офісі президента повідомили, що дамбу могла підірвати 205 мотострілецька частина армії рф.

Джерело: The Insider