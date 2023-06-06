Відбулося термінове засідання РНБО. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

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Ракурс

Термінове засідання Ради національної безпеки та оборони провів президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави доручив провести евакуацію із затоплених районів, а це майже 80 населених пунктів. Також було доручено забезпечити питною водою усі міста і села, які живилися водою з Каховського водосховища. Про це Зеленський 6 червня повідомив у Telegram.

Робимо все, щоб врятувати людей. Задіяні всі служби, військові, уряд, Офіс, — наголосив президент.

Також на засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти країну-агресора росію до жорсткої відповідальності за підрив греблі.

Секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook коротко описав результати засідання так: «Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав».

Данілов додав, що підрив окупантами Каховської ГЕС — це принципово новий етап російської агресії.

Також на засіданні РНБО стало відомо, що в Дніпро потрапило 150 т машинного мастила через підрив Каховської ГЕС.

Були поставлені завдання не допустити розвитку найгіршого сценарію, яки може призвести до аварійної ситуації на Запорізькій АЕС. Наразі ситуація контрольована, а всі блоки у розхолодженому стані.

Нагадаємо, армія росії 6 червня близько 2.30 підірвала греблю Каховської ГЕС, чим створила смертельну небезпеку для українців у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче Каховського водосховища. Під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів Херсонської області.