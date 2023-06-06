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Состоялось срочное заседание СНБО. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Зеленский провел срочное заседание СНБО — подробностиhttps://racurs.ua/n183818-zelenskiy-provel-srochnoe-zasedanie-snbo-podrobnosti.htmlРакурс
Термінове засідання Ради національної безпеки та оборони провів президент України Володимир Зеленський.
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Глава держави доручив провести евакуацію із затоплених районів, а це майже 80 населених пунктів. Також було доручено забезпечити питною водою усі міста і села, які живилися водою з Каховського водосховища. Про це Зеленський 6 червня повідомив у Telegram.
Робимо все, щоб врятувати людей. Задіяні всі служби, військові, уряд, Офіс, — наголосив президент.
Також на засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти країну-агресора росію до жорсткої відповідальності за підрив греблі.
Секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook коротко описав результати засідання так: «Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав».
Данілов додав, що підрив окупантами Каховської ГЕС — це принципово новий етап російської агресії.
Також на засіданні РНБО стало відомо, що в Дніпро потрапило 150 т машинного мастила через підрив Каховської ГЕС.
Були поставлені завдання не допустити розвитку найгіршого сценарію, яки може призвести до аварійної ситуації на Запорізькій АЕС. Наразі ситуація контрольована, а всі блоки у розхолодженому стані.
Нагадаємо, армія росії 6 червня близько 2.30 підірвала греблю Каховської ГЕС, чим створила смертельну небезпеку для українців у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче Каховського водосховища. Під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів Херсонської області.
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