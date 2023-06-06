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Укргідроенерго заявило про повне руйнування Каховської ГЕС. Фото:

Каховська ГЕС повністю зруйнована, її не відновити — Укргідроенерго

6 чер 2023, 10:50
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Каховська гідроелектростанція повністю зруйнована.


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Підрив машинної зали зсередини призвів до повної руйнації Каховської ГЕС. Станція відновленню не підлягає. Попередній прогноз передбачає, що спрацювання водосховища очікується впродовж наступних чотирьох днів. Станом на 9.00 рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення. Про це повідомили в компанії «Укргідроенерго».

Зазначається, що неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Бо саме вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб «атомка» отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники.

Укргідроенерго наразі продовжує аналізувати ситуацію, наші фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація оновлюватиметься оперативно, — зазначили в компанії.

Нагадаємо, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у критичній зоні затоплення правого берега Дніпра в Херсонській області опинилися майже 16 тис. осіб. Загроза затоплення є для 80 населених пунктів.

Джерело: Ракурс


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