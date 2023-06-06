Ракурсhttps://racurs.ua/
Укргидроэнерго заявило о полном разрушении Каховской ГЭС. Фото:
Каховская ГЭС полностью разрушена, ее не восстановить — Укргидроэнергоhttps://racurs.ua/n183814-kahovskaya-ges-polnostu-razrushena-ee-ne-vosstanovit-ukrgidroenergo.htmlРакурс
Каховська гідроелектростанція повністю зруйнована.
.
Підрив машинної зали зсередини призвів до повної руйнації Каховської ГЕС. Станція відновленню не підлягає. Попередній прогноз передбачає, що спрацювання водосховища очікується впродовж наступних чотирьох днів. Станом на 9.00 рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення. Про це повідомили в компанії «Укргідроенерго».
Зазначається, що неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Бо саме вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб «атомка» отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники.
Укргідроенерго наразі продовжує аналізувати ситуацію, наші фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація оновлюватиметься оперативно, — зазначили в компанії.
Нагадаємо, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у критичній зоні затоплення правого берега Дніпра в Херсонській області опинилися майже 16 тис. осіб. Загроза затоплення є для 80 населених пунктів.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...