Энергетики рассказали, отстроят ли Каховскую ГЭС

https://racurs.ua/n183827-energetiki-rasskazali-otstroyat-li-kahovskuu-ges.html

Ракурс

Внаслідок вибуху машинного залу у ніч проти 6 червня повністю зруйновано Каховську ГЕС.

.

Відновленню станції не підлягає, повідомили в Укргідроенерго.

Гендиректор цього відомства згодом заявив, що на місці зруйнованої Каховської ГЕС дуже швидко будуватимуть нову станцію. За словами Ігоря Сироти, вже розпочалися фахові обговорення, залучені фахівці проєктного інституту та будівельники.

Forbes Сирота розповів, що відбудова коштуватиме до 1 млрд дол. та триватиме 5 років.

Крім того, Сирота відзначив, що Північнокримський канал знову пересохне після того, як росіяни зруйнували Каховську ГЕС та її греблю.

Звичайно, залишиться [без води]. Ну, в Каховському водосховищі не буде води, звичайно, що [і в каналі] не буде води, це само собою, — сказав він.

Водночас відключень електроенергії не буде, підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми, оскільки вона не працювала в енергосистемі з жовтня минулого року.

Що стосується роботи в енергосистемі — змін не відбудеться. Що стосується водосховищ, які вище по каскаду — ніяких на них впливів немає", — зазначив генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго».

Що відомо про Каховську ГЕС

Каховська ГЕС — шоста (нижня та остання) ступінь каскаду дніпровських гідроелектростанцій. Вона розташована за п’ять кілометрів від міста Нова Каховка.

Сумарна встановлена потужність ГЕС — 334,8 МВт. Довжина греблі — 447 м, максимальна пропускна спроможність — 21,4 тис. куб. м/с. Вниз за течією Дніпра знаходяться, зокрема, села Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Дніпряни, Корсунка, Кринки, Козачі Табори, місто Херсон та інші населені пункти.

Рішення про зведення Каховської ГЕС було ухвалено 1950 року. Об'єкт віднесли до Великих будов комунізму, він був на поштовій марці СРСР. Для будівництва та обслуговування електростанції, на місці села Ключове, було створено місто Нова Каховка. На будівництві Каховського гідровузла працювало близько 12 тис. осіб, понад 30 екскаваторів, 75 гусеничних та портальних кранів, 100 бульдозерів, 14 паровозів.

Де відбувається затоплення

Рівень води нижче за течією Дніпра через руйнування піднявся на 5 м, повідомив мер Нової Каховки Володимир Леонтьєв.

За даними влади Херсонської області, у зоні потенційного затоплення мешкають 22 тис. осіб. У місті евакуювали мешканців приблизно 300 будинків, розташованих на березі Дніпра.

Під загрозою підтоплення перебувають 14 населених пунктів — Дніпряни, Корсунка, Кринки, Козачі Табори, Піщанівка, Олешки, Солонці, Кардашинка, Кохани, Мала Кардашинка, Гола Пристань, Білорудове, Стара Збур’ївка, Забарине.

Українська влада оголосила про підготовку до евакуації населення з районів на правобережній частині Дніпра. У МВС України назвали потенційні зони затоплення на правобережній частині Дніпра, що контролюється Києвом — села Миколаївка, Ольгівка, Львово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське та частково місто Херсон — острів Корабел.

Чим ще небезпечний обвал ГЕС

Під час спорудження ГЕС було утворено Каховське водосховище. З водосховища розпочинаються Каховський канал, Північно-Кримський канал та канал Дніпро — Кривий Ріг. Водосховище забезпечувало питною та зрошувальною водою південні райони України. До 2014 року звідти надійшла вода в Крим, вона забезпечувала 85% потреб мешканців у прісній воді. Коли півострів увійшов до складу росії, українська влада у 2017 році перегородила русло каналу дамбою. Російські військові розблокували Північно-Кримський канал під час військової операції, з березня 2022 року вода з Дніпра почала надходити до Криму.

Якщо гребля буде зруйнована, рівень водосховища впаде, всі ці канали обміліють, що стане теж великою проблемою. У тому числі для Криму, який тільки-но отримав дніпровську воду", — говорив раніше експерт РАН Сергій Станичний.

Вище течії Дніпра знаходиться Запорізька АЕС. Безпосередньої загрози ядерної безпеки через руйнування Каховської ГЕС немає, заявили у МАГАТЕ. У Twitter агентства йдеться, що його експерти на Запорізькій АЕС в курсі повідомлень про пошкодження греблі та стежать за ситуацією.