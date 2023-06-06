Уничтожение Каховской ГЭС – Киев сообщил в Международный уголовный суд об экоциде

https://racurs.ua/n183834-unichtojenie-kahovskoy-ges-kiev-soobschil-v-mejdunarodnyy-ugolovnyy-sud-ob-ekocide.html

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Президент України Володимир Зеленський наголошує, що за екоцид, який був спровокований підривом конструкцій Каховської ГЕС, росія має понести кримінальну відповідальність.

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Про це глава держави 6 червня заявив під час прес-конференції в Києві.

Ми розуміли ці ризики, всі були підготовлені, рятувальники, МВС, місцеві адміністрації. Ситуація дуже складна, є забруднення, з яким боротимуться, затопить від 35 до 80 населених пунктів. Вже є й будуть великі проблеми з питною водою навіть там, де не затоплено. Ми повідомили у Міжнародний кримінальний суд — це екоцид. Хочеться реакції країн Азії та Латинської Америки. Ми порушуватимемо це питання на міжнародній арені, — сказав Зеленський.

Він також окремо висловився про реакцію світу на підрив Каховської ГЕС.

Ті, хто дає зброю, вони її дають попри все. Хтось бачить лише свої інтереси. Наша екологічна катастрофа — це суто наша катастрофа, так відбувається в житті. Коли ти знаходиш спільну зацікавленість, то все виходить. росія — це спільний ворог для нас та наших сусідів. Живемо в такому світі, треба самим бути міцними й тиснути на інших. Я розумію, що нам хочеться жорсткішої реакції світу, але песимізму в мене немає.

Нагадаємо, за словами місцевих жителів, був лише один вибух, а далі Каховська ГЕС «посипалася як картковий дім». В Укргідроенерго повідомили, що греблю і машинну залу ГЕС підірвали зсередини, тож відновити станцію буде неможливо.

Співрозмовник УП в РНБО розповів, що росіяни підірвали стару закладку вибухівки, про яку Зеленський попереджав ще восени минулого року.