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Ракурс
Первые последствия катастрофы на юге – массовый мор рыбы на Криворожье

Первые последствия катастрофы на юге — массовый мор рыбы на Криворожье (ВИДЕО)

7 июн 2023, 12:10
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У селі Марʼянське на Дніпропетровщині стався масовий мор риби через падіння рівня води.


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Через підрив Каховської ГЕС рибна галузь зазнає збитків у 10,5 мільярда гривень, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Вже фіксується загибель риб, як молоді, так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках.

Окрім того, винесена з потоком води фауна водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине. Оскільки надалі при зниженні «повеневої» хвилі, ці біоресурси опиняться на суходолі.

Ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. Своєю чергою і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.

Источник: Ракурс


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