Перші наслідки катастрофи на півдні — масовий мор риби на Криворіжжі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183853-pershi-naslidky-katastrofy-na-pivdni-masovyy-mor-ryby-na-kryvorijji-video.htmlРакурс
У селі Марʼянське на Дніпропетровщині стався масовий мор риби через падіння рівня води.
Через підрив Каховської ГЕС рибна галузь зазнає збитків у 10,5 мільярда гривень, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Вже фіксується загибель риб, як молоді, так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках.
Окрім того, винесена з потоком води фауна водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине. Оскільки надалі при зниженні «повеневої» хвилі, ці біоресурси опиняться на суходолі.
Ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. Своєю чергою і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.