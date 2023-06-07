Перші наслідки катастрофи на півдні - масовий мор риби на Криворіжжі

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У селі Марʼянське на Дніпропетровщині стався масовий мор риби через падіння рівня води.

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Через підрив Каховської ГЕС рибна галузь зазнає збитків у 10,5 мільярда гривень, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Вже фіксується загибель риб, як молоді, так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках.

Окрім того, винесена з потоком води фауна водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине. Оскільки надалі при зниженні «повеневої» хвилі, ці біоресурси опиняться на суходолі.

Ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. Своєю чергою і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.