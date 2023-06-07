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Медики попередили про мор риби та ризик інфекцій після підриву Каховської ГЕС

Медики попередили про мор риби та ризик інфекцій після підриву Каховської ГЕС

7 чер 2023, 10:51
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Внаслідок підриву Каховської ГЕС можливий мор риби та спалах хвороб від збудників інфекцій у воді.


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Про це 7 червня попередило Міністерство охорони здоров’я.

У відомстві попередили, що на дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Наразі спеціалісти проводять тести для аналізу водойм та криниць в районі руйнації ГЕС. На місцях працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб. Поки науковці не пересвідчаться, що вода є безпечною, в МОЗ закликали не користуватися нею в сирому вигляді.

Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ — можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом, — заявили в МОЗ.

У міністерстві закликали жителів територій, які знаходяться в зоні ризику, тимчасово дотримуватися наступних правил:

  • пити тільки бутильовану або привізну воду;
  • воду для приготування їжі і господарських потреб брати тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі — більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей;
  • кип’ятити або дезінфікувати в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Попри це, кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення;
  • відмовитися від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації);
  • піддавати всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання);
  • ретельно мити руки з милом;
  • не вбиратися в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

Вода з Каховського водосховища може витікати щонайменше кілька днів. Є загроза хімічного і бактеріологічного забруднення територій. Про це раніше заявив голова Національного екологічного центру Руслан Гаврилюк у коментарі «Укрінформу».

Гаврилюк посилається на моделювання військовими витоку із Київського водосховища, яке у п’ять-шість разів менше за Каховське.

Моделювання проводили на початку широкомасштабної війни. Тоді було підраховано, що у разі пошкодження дамби інтенсивний вилив води триватиме кілька діб.

Думаю, це відбуватиметься тривалий час. І вода буде змивати все з поверхні землі, зокрема, сміттєзвалища, сільськогосподарські підприємства із скотомогильниками, вигрібні ями, кладовища. І всі забруднюючі речовини потраплятимуть і в поверхневі води, і в підземні води, і залишаться на поверхні ґрунту, — сказав експерт.

Наразі відомо, що внаслідок підриву ГЕС у Дніпро вже потрапило щонайменше 150 т машинного мастила, є ризик витоку ще понад 300 т.

Джерело: Ракурс


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