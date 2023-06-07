Медики попередили про мор риби та ризик інфекцій після підриву Каховської ГЕС

https://racurs.ua/ua/n183850-medyky-poperedyly-pro-mor-ryby-ta-ryzyk-infekciy-pislya-pidryvu-kahovskoyi-ges.html

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Внаслідок підриву Каховської ГЕС можливий мор риби та спалах хвороб від збудників інфекцій у воді.

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Про це 7 червня попередило Міністерство охорони здоров’я.

У відомстві попередили, що на дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Наразі спеціалісти проводять тести для аналізу водойм та криниць в районі руйнації ГЕС. На місцях працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб. Поки науковці не пересвідчаться, що вода є безпечною, в МОЗ закликали не користуватися нею в сирому вигляді.

Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ — можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом, — заявили в МОЗ.

У міністерстві закликали жителів територій, які знаходяться в зоні ризику, тимчасово дотримуватися наступних правил:

пити тільки бутильовану або привізну воду;

воду для приготування їжі і господарських потреб брати тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі — більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей;

кип’ятити або дезінфікувати в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Попри це, кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення;

відмовитися від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації);

піддавати всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання);

ретельно мити руки з милом;

не вбиратися в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

Вода з Каховського водосховища може витікати щонайменше кілька днів. Є загроза хімічного і бактеріологічного забруднення територій. Про це раніше заявив голова Національного екологічного центру Руслан Гаврилюк у коментарі «Укрінформу».