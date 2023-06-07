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Російський агент шпигував за бойовою авіацією ЗСУ за 4 тис. гривень
Російський агент шпигував за бойовою авіацією ЗСУ за 4 тис. гривеньhttps://racurs.ua/ua/n183849-rosiyskyy-agent-shpyguvav-za-boyovou-aviaciieu-zsu-za-4-tys-gryven.htmlРакурс
У Дніпропетровській області затримали російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ.
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У прес-службі СБУ 7 червня розповіли, що місцевий житель, якого у липні 2022 року завербував кадровий співробітник фсб, збирав для російських окупантів розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ, а також місця їх базування та напрямки вильотів. Також він передавав загарбникам локації військкоматів і намагався виявити залізничні лінії, що залучені для постачання боєприпасів на фронт.
За кожне виконане завдання російський шпигун отримував від свого «куратора» з фсб до 4 тис. грн. Для конспірації гроші переказували за допомогою криптовалютного електронного гаманця.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у держзраді, вчиненої в умовах воєнного стану.
У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через один із російських Телеграм-ботів, де він періодично викладав фото позицій українських військ.
Надалі зв’язок з агресором підтримував через месенджер. Для виконання розвідзавдань виїжджав на місцевість, де приховано спостерігав за об'єктами, а також розпитував потрібну йому інформацію у людей.
При обшуках за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з фсб.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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