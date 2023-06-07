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Ракурс
Maxar Technologies опублікувала нові супутникові фото гирла Дніпра

Maxar Technologies опублікувала нові супутникові фото гирла Дніпра — у будинках над водою височіють лише дахи

7 чер 2023, 10:09
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Компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки півдня України, на яких видно масштаб лиха, спричиненого руйнуванням греблі Каховської ГЕС.


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Гребля, що утримувала приблизно 18 млрд куб. м води в Каховському водосховищі на Дніпрі, було підірвана росіянами у ніч на вівторок.

Судячи з нових фотографій, до вечора 6 червня гребля і гідротехнічні споруди, що знаходилися на ній, виявилися практично повністю затоплені.

Супутникові знімки охоплюють понад 2500 кв. км площі між Новою Каховкою та гирлом Дніпра у місці його впадання у Чорне море.

На світлинах видно численні населені пункти, що пішли під воду. У багатьох будинках над поверхнею води височіють лише дахи.

До руйнування греблі

Після руйнування Каховської ГЕС

До руйнування греблі

Після вибуху на Каховській ГЕС

До руйнування греблі Каховської ГЕС

Фото після вибуху на греблі

Джерело: Ракурс


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