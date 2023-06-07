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Maxar Technologies опублікувала нові супутникові фото гирла Дніпра
Maxar Technologies опублікувала нові супутникові фото гирла Дніпра — у будинках над водою височіють лише дахиhttps://racurs.ua/ua/n183848-maxar-technologies-opublikuvala-novi-suputnykovi-foto-gyrla-dnipra-u-budynkah-nad-vodou.htmlРакурс
Компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки півдня України, на яких видно масштаб лиха, спричиненого руйнуванням греблі Каховської ГЕС.
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Гребля, що утримувала приблизно 18 млрд куб. м води в Каховському водосховищі на Дніпрі, було підірвана росіянами у ніч на вівторок.
Судячи з нових фотографій, до вечора 6 червня гребля і гідротехнічні споруди, що знаходилися на ній, виявилися практично повністю затоплені.
Супутникові знімки охоплюють понад 2500 кв. км площі між Новою Каховкою та гирлом Дніпра у місці його впадання у Чорне море.
На світлинах видно численні населені пункти, що пішли під воду. У багатьох будинках над поверхнею води височіють лише дахи.
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