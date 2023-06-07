Ракурсhttps://racurs.ua/
70% Кривого Рогу може залишитись без води - людей закликають економити, уночі в кранах послаблять тиск
70% Кривого Рогу може залишитись без води — людей закликають економити, уночі в кранах послаблять тискhttps://racurs.ua/ua/n183847-70-kryvogo-rogu-moje-zalyshytys-bez-vody-ludey-zaklykaut-ekonomyty-unochi-v-kranah-poslablyat.htmlРакурс
70% Кривого Рогу (Дніпропетровщина) може залишитись без води. Більша частина міста живиться з Каховського водосховища. Людей закликають тимчасово зменшити споживання, у нічні години в кранах послаблять тиск.
.
В кранах криворіжців вода є, але треба економити, повідомив голова ВЦА Олександр Вілкул. Він вважає, що промисловість також має перейти в економний режим. Наразі вирішується питання зі створення нових водозаборів.
Уранці 7 червня рівень Каховського водосховища за ніч впав ще на півметра, а з моменту руйнування дамби на 2,5 м. Але у Кривому Розі міськводоканал працює у штатному режимі, вода подається у всіх районах міста, якість води перебуває під контролем фахівців.
У Кривому Розі упродовж року російської окупації Каховського водосховища проклали понад 14 км труб, щоб оптимізувати систему водопостачання, поглибили канал, яким подається вода з Каховського водосховища. Карачунівське та Південне водосховище були заздалегідь наповнені водою до максимального значення.
Все це дає нам зараз деяку фору за часом. Причин для паніки немає. Вода у місті буде, — заявив Вілкул.
У Кривому Розі на Центрально-Міський район і частково на Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони — вода подається від Карачунівського водосховища. У цій частині міста ризиків немає. В інші райони, а це 70% міста, вода подається від Каховського водосховища каналом на водосховище Південне і з нього розподіляється споживачам.
Тому у Кривому Розі вирішили на 30−40% скоротити споживання води у тих районах, які одержують воду від Каховки.
Це зробить і промисловість і населення. Удень вода подаватиметься в штатному режимі, але з 22.00 до 5.00 тиск води знижуватиметься. Це стосується районів, які забезпечуються водою з Каховки. В інший час вода буде подаватися, можливо з трохи зниженим тиском, але буде подаватися скрізь, — написав у своїх соцмережах голова МВА.
Вілкул просить не створювати ажіотаж та паніку, і не набирати воду в усе, що тільки можна. 6 червня споживання води населенням збільшилось удвічі.
Згадайте ситуацію, коли скупляли сіль, потім цукор та інше, — нагадав Вілкул.
У місті також повністю заборонено полив зі шлангів. Це стосується і дачних кооперативів, і приватного сектору. Кооперативи, які не дотримуватимуться цього режиму, теж відключатимуться від водопостачання.
Обмеження діятимуть, поки не буде досягнутий баланс між споживанням води та її закачуванням у Південне водосховище.
Якщо цих заходів буде недостатньо, голова МВА пообіцяв запровадити додаткові обмеження.
Нагадаємо, 6 червня Кабмін виділив 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів для міст Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...