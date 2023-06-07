70% Кривого Рогу може залишитись без води - людей закликають економити, уночі в кранах послаблять тиск

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70% Кривого Рогу (Дніпропетровщина) може залишитись без води. Більша частина міста живиться з Каховського водосховища. Людей закликають тимчасово зменшити споживання, у нічні години в кранах послаблять тиск.

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В кранах криворіжців вода є, але треба економити, повідомив голова ВЦА Олександр Вілкул. Він вважає, що промисловість також має перейти в економний режим. Наразі вирішується питання зі створення нових водозаборів.

Уранці 7 червня рівень Каховського водосховища за ніч впав ще на півметра, а з моменту руйнування дамби на 2,5 м. Але у Кривому Розі міськводоканал працює у штатному режимі, вода подається у всіх районах міста, якість води перебуває під контролем фахівців.

У Кривому Розі упродовж року російської окупації Каховського водосховища проклали понад 14 км труб, щоб оптимізувати систему водопостачання, поглибили канал, яким подається вода з Каховського водосховища. Карачунівське та Південне водосховище були заздалегідь наповнені водою до максимального значення.