Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
70% Кривого Рогу може залишитись без води - людей закликають економити, уночі в кранах послаблять тиск

70% Кривого Рогу може залишитись без води — людей закликають економити, уночі в кранах послаблять тиск

7 чер 2023, 09:47
999

70% Кривого Рогу (Дніпропетровщина) може залишитись без води. Більша частина міста живиться з Каховського водосховища. Людей закликають тимчасово зменшити споживання, у нічні години в кранах послаблять тиск.


.

В кранах криворіжців вода є, але треба економити, повідомив голова ВЦА Олександр Вілкул. Він вважає, що промисловість також має перейти в економний режим. Наразі вирішується питання зі створення нових водозаборів.

Уранці 7 червня рівень Каховського водосховища за ніч впав ще на півметра, а з моменту руйнування дамби на 2,5 м. Але у Кривому Розі міськводоканал працює у штатному режимі, вода подається у всіх районах міста, якість води перебуває під контролем фахівців.

У Кривому Розі упродовж року російської окупації Каховського водосховища проклали понад 14 км труб, щоб оптимізувати систему водопостачання, поглибили канал, яким подається вода з Каховського водосховища. Карачунівське та Південне водосховище були заздалегідь наповнені водою до максимального значення.

Все це дає нам зараз деяку фору за часом. Причин для паніки немає. Вода у місті буде, — заявив Вілкул.

У Кривому Розі на Центрально-Міський район і частково на Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони — вода подається від Карачунівського водосховища. У цій частині міста ризиків немає. В інші райони, а це 70% міста, вода подається від Каховського водосховища каналом на водосховище Південне і з нього розподіляється споживачам.

Тому у Кривому Розі вирішили на 30−40% скоротити споживання води у тих районах, які одержують воду від Каховки.

Це зробить і промисловість і населення. Удень вода подаватиметься в штатному режимі, але з 22.00 до 5.00 тиск води знижуватиметься. Це стосується районів, які забезпечуються водою з Каховки. В інший час вода буде подаватися, можливо з трохи зниженим тиском, але буде подаватися скрізь, — написав у своїх соцмережах голова МВА.

Вілкул просить не створювати ажіотаж та паніку, і не набирати воду в усе, що тільки можна. 6 червня споживання води населенням збільшилось удвічі.

Згадайте ситуацію, коли скупляли сіль, потім цукор та інше, — нагадав Вілкул.

У місті також повністю заборонено полив зі шлангів. Це стосується і дачних кооперативів, і приватного сектору. Кооперативи, які не дотримуватимуться цього режиму, теж відключатимуться від водопостачання.

Обмеження діятимуть, поки не буде досягнутий баланс між споживанням води та її закачуванням у Південне водосховище.

Якщо цих заходів буде недостатньо, голова МВА пообіцяв запровадити додаткові обмеження.

Нагадаємо, 6 червня Кабмін виділив 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів для міст Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів