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Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые фото устья Днепра – в домах над водой возвышаются только крыши
Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые фото устья Днепра — в домах над водой возвышаются только крышиhttps://racurs.ua/n183848-maxar-technologies-opublikovala-novye-sputnikovye-foto-ustya-dnepra-v-domah-nad-vodoy.htmlРакурс
Компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки півдня України, на яких видно масштаб лиха, спричиненого руйнуванням греблі Каховської ГЕС.
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Гребля, що утримувала приблизно 18 млрд куб. м води в Каховському водосховищі на Дніпрі, було підірвана росіянами у ніч на вівторок.
Судячи з нових фотографій, до вечора 6 червня гребля і гідротехнічні споруди, що знаходилися на ній, виявилися практично повністю затоплені.
Супутникові знімки охоплюють понад 2500 кв. км площі між Новою Каховкою та гирлом Дніпра у місці його впадання у Чорне море.
На світлинах видно численні населені пункти, що пішли під воду. У багатьох будинках над поверхнею води височіють лише дахи.
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