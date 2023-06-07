Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые фото устья Днепра – в домах над водой возвышаются только крыши

Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые фото устья Днепра — в домах над водой возвышаются только крыши

7 июн 2023, 10:09
999

Компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки півдня України, на яких видно масштаб лиха, спричиненого руйнуванням греблі Каховської ГЕС.


.

Гребля, що утримувала приблизно 18 млрд куб. м води в Каховському водосховищі на Дніпрі, було підірвана росіянами у ніч на вівторок.

Судячи з нових фотографій, до вечора 6 червня гребля і гідротехнічні споруди, що знаходилися на ній, виявилися практично повністю затоплені.

Супутникові знімки охоплюють понад 2500 кв. км площі між Новою Каховкою та гирлом Дніпра у місці його впадання у Чорне море.

На світлинах видно численні населені пункти, що пішли під воду. У багатьох будинках над поверхнею води височіють лише дахи.

До руйнування греблі

Після руйнування Каховської ГЕС

До руйнування греблі

Після вибуху на Каховській ГЕС

До руйнування греблі Каховської ГЕС

Фото після вибуху на греблі

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров