После подрыва Каховской ГЭС армия рф отошла на 5-15 км от Днепра

https://racurs.ua/n183862-posle-podryva-kahovskoy-ges-armiya-rf-otoshla-na-5-15-km-ot-dnepra.html

Ракурс

Російські війська на лівобережжі Херсонської області відійшли на 5−15 кілометрів від Дніпра після руйнування греблі.

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Про це повідомила речник оперкомандування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, почали відводити війська вони ще за кілька днів до підриву.

Відстежуючи ситуацію з поведінкою ворога на лівому березі, можемо констатувати, що вони відтягують свої підрозділи. Почали вони рух за кілька днів до цього теракту, — сказала Гуменюк.

Не виключено, що з цим пов’язано те, що деякі жителі лівобережжя після прориву дамби зуміли переплисти на правий берег Херсона, чого раніше було зробити неможливо.

6 червня росіяни обстрілювали місто і під час евакуації цивільного населення.

Вони гатили по тих районах Херсону, які позаливало. І знову обстріляли торговельний центр, сприймаючи його як «хаб», де можуть збиратися для допомоги, — повідомила Гуменюк.

Вона додала, що водночас окупанти розганяють дезінформацію, що це нібито через обстріли Сил оборони вони не мають змоги евакуювати жителів з підтоплених районів на лівобережжі Херсонщини, яка зараз тимчасово перебуває в окупації.

Після підриву Каховської ГЕС російська армія не припиняє обстріли правобережжя Херсонщини, повідомили 7 червня в Нацполіції. Під ударом російських військових опинилися населені пункти Бериславського та Херсонського районів. Війська рф завдали авіаційні удари керованими бомбами.

Поліція продовжує евакуацію громадян із затоплених зон, фіксує наслідки обстрілів та підриву військами рф Каховської ГЕС.

Під час евакуаційних заходів у місті Херсон на працівників поліції, які рятували людей із затопленої зони, російські військові скинули боєприпас із дрону.

Як наслідок, двоє правоохоронців отримали поранення, у них мінно-вибухові травми та множинні осколкові поранення.

Російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпра. Таким чином, окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області, — повідомили у Центрі національного спротиву.

Тим часом в мережі з’явилось відео, як окупанти тікають зі своїх позицій через затоплення території.