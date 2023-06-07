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Обмеление водно-болотных угодий, фото: Міндовкілля

Подрыв Каховской ГЭС — обмелели угодья «Великого Луга», под угрозой 54 вида рыб (ФОТО)

7 июн 2023, 18:46
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В окупованому Національному парку «Великий Луг», розташованому у Василівському районі Запорізької області неподалік Каховського водосховища, через зниження рівня води є ризик обміління водно-болотних угідь «Архіпелаг Великі й Малі Кучугури».


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Про це сьогодні, 7 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Під загрозою через зміни в екосистемі опиниться 54 видів риб, 156 видів птахів, які мешкають на островах архіпелагу, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що станом на сьогодні зафіксовано обміління на 1,7 м, вода відійшла на 17 м від берега. Критичним є показник 8 м.

Архіпелаг «Заплава Сім Маяків» на території НПП «Великий Луг» обміліє орієнтовно на 50% при зниженні рівня води на 9 метрів (повне обміління буде при зниженні рівня води на 14 метрів). Зникне 47 видів риб, є ризики для 137 видів риб, — наголошують у міністерстві.

Обміління водно-болотних угідь, фото: Міндовкілля

Источник: Ракурс


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