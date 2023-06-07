Підрив Каховської ГЕС — обміліли угіддя «Великого Лугу», під загрозою 54 види риб (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183867-pidryv-kahovskoyi-ges-obmilily-ugiddya-velykogo-lugu-pid-zagrozou-54-vydy-ryb-foto.htmlРакурс
В окупованому Національному парку «Великий Луг», розташованому у Василівському районі Запорізької області неподалік Каховського водосховища, через зниження рівня води є ризик обміління водно-болотних угідь «Архіпелаг Великі й Малі Кучугури».
Про це сьогодні, 7 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Під загрозою через зміни в екосистемі опиниться 54 видів риб, 156 видів птахів, які мешкають на островах архіпелагу, — наголошується в повідомленні.
Зазначається, що станом на сьогодні зафіксовано обміління на 1,7 м, вода відійшла на 17 м від берега. Критичним є показник 8 м.
Архіпелаг «Заплава Сім Маяків» на території НПП «Великий Луг» обміліє орієнтовно на 50% при зниженні рівня води на 9 метрів (повне обміління буде при зниженні рівня води на 14 метрів). Зникне 47 видів риб, є ризики для 137 видів риб, — наголошують у міністерстві.