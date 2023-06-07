Затоплено Нацпарк «Нижньодніпровський», фото: Міндовкілля України

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Через підрив Дамби Каховської ГЕС затоплено Нацпарк «Нижньодніпровський» у Херсонській області.

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Про це сьогодні, 7 червня, повідомляє прес-служба Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що станом на сьогодні, 7 червня:

рівень води біля островів піднявся на 3 м на площі понад 77 тис. га;

інтенсивність підтоплення зменшується, але через руйнування дамби вода ще прибуває;

спостерігаються зсуви, перенесення водою продуктів руйнування порід, страждають будівлі та техніка нацпарку.

Велика вода зачепила землі Смарагдової мережі та Рамсарські угіддя, які мають світове значення завдяки їх унікальному біорізноманіттю. Флора й фауна ННП «Нижньодніпровський» — 120 цінних видів, що охороняються. Унаслідок російського терору на території Нацпарку гинуть тварини, а середовища їхнього існування і розмноження зникають, — наголошують у міністерстві.

Зазначається, що на території НПП відмічено 60 видів птахів, котрі підлягають охороні, також цей парк є важливою ланкою одного з основних міграційних шляхів птахів — Дніпровського.