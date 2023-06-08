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Уже более 480 детей стали жертвами полномасштабного российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора
486 детей стали жертвами российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n183878-486-detey-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 8 червня, вже 486 дітей загинули та щонайменше 1009 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 464;
- Харківській області — 283;
- Київській області — 128;
- Херсонській області — 105;
- Запорізькій області — 91;
- Миколаївській області — 89;
- Дніпропетровській області — 80;
- Чернігівській області — 71;
- Луганській області — 67.
Зокрема, встановлено, що вчора, 7 червня, внаслідок артилерійського обстрілу міста Українськ Донецької області загинув чотирирічний хлопчик та постраждали чотири дитини віком від трьох до 13 років.
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