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Вже понад 480 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

486 дітей стали жертвами російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)

8 чер 2023, 10:00
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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 8 червня, вже 486 дітей загинули та щонайменше 1009 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.


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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 464;
  • Харківській області — 283;
  • Київській області — 128;
  • Херсонській області — 105;
  • Запорізькій області — 91;
  • Миколаївській області — 89;
  • Дніпропетровській області — 80;
  • Чернігівській області — 71;
  • Луганській області — 67.

Зокрема, встановлено, що вчора, 7 червня, внаслідок артилерійського обстрілу міста Українськ Донецької області загинув чотирирічний хлопчик та постраждали чотири дитини віком від трьох до 13 років.

Вже понад 480 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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