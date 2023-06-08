Вже понад 480 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n183878-486-ditey-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.html

Ракурс

В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 8 червня, вже 486 дітей загинули та щонайменше 1009 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 464;

Харківській області — 283;

Київській області — 128;

Херсонській області — 105;

Запорізькій області — 91;

Миколаївській області — 89;

Дніпропетровській області — 80;

Чернігівській області — 71;

Луганській області — 67.

Зокрема, встановлено, що вчора, 7 червня, внаслідок артилерійського обстрілу міста Українськ Донецької області загинув чотирирічний хлопчик та постраждали чотири дитини віком від трьох до 13 років.