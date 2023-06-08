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Херсонщину затапливает из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС, фото: Nacked Science
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Затоплення Херсонщини внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС може призвести до зникнення назавжди певних видів рослин та тварин.
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Про це в ефірі національного телемарафону розповів перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький.
Там було багато національних природних парків, які були створені для зберігання червонокнижних. І там є рослини і тварини, які унікальні саме для південного регіону. Тому є загроза, що ми можемо втратити взагалі певні види рослин та тварин, і відновити їх взагалі не вдасться, — наголошує Краснолуцький.
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