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Ракурс
Херсонщину затоплює через підрив дамби Каховської ГЕС, фото: Nacked Science

Певні види тварин та рослин можуть зникнути через затоплення Херсонщини — Міндовкілля

8 чер 2023, 11:59
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Затоплення Херсонщини внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС може призвести до зникнення назавжди певних видів рослин та тварин.


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Про це в ефірі національного телемарафону розповів перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький.

Там було багато національних природних парків, які були створені для зберігання червонокнижних. І там є рослини і тварини, які унікальні саме для південного регіону. Тому є загроза, що ми можемо втратити взагалі певні види рослин та тварин, і відновити їх взагалі не вдасться, — наголошує Краснолуцький.

Джерело: Ракурс


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