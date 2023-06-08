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Последствия разрушения Каховской ГЭС, скриншот видео
Как сейчас выглядит Каховская ГЭС и затопленные деревни рядом, показала ГПСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183884-kak-seychas-vyglyadit-kahovskaya-ges-i-zatoplennye-derevni-ryadom-pokazala-gpsu-video.htmlРакурс
Держприкордонслужба сьогодні, 8 червня, опублікувала відео зйомки з повітря, котре показує, як зараз виглядає зруйнована росіянами в ніч на 6 червня Каховська ГЕС та затоплені села поруч.
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На відео можна побачити затоплення величезних територій поруч із ГЕС.
росія заплатить за свої злочини! — наголошують у ДПСУ.
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