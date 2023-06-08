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Ракурс
Последствия разрушения Каховской ГЭС, скриншот видео

Как сейчас выглядит Каховская ГЭС и затопленные деревни рядом, показала ГПСУ (ВИДЕО)

8 июн 2023, 14:01
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Держприкордонслужба сьогодні, 8 червня, опублікувала відео зйомки з повітря, котре показує, як зараз виглядає зруйнована росіянами в ніч на 6 червня Каховська ГЕС та затоплені села поруч.


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На відео можна побачити затоплення величезних територій поруч із ГЕС.

росія заплатить за свої злочини! — наголошують у ДПСУ.

Источник: Ракурс


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